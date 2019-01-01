فيديو - نيمار يعتدي على مشجع وينتقد زملائه بعد خسارة كأس فرنسا

نيمار عاد بعد طول غياب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أظهرت مقاطع الفيديو سلوكاً غريباً من نجم باريس سان جيرمان نيمار بعدما تم تصويره وهو يعتدي على أحد المشجعين بعد خسارة الفريق كأس فرنسا أمام رين.

وتقدم باريس بهدفين عبر نيمار وداني ألفيش، ولكن رين عادل النتيجة وبعدها انتصر في ركلات الترجيح ليتوج بالكأس.

وبدا نيمار غاضباً لحظة صعوده لتسلم الميدالية الفضية وحاول منع المشجع من تصويره، ثم ظهر وهو يعتدي عليه بالضرب.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019

نيمار يثير الشائعات بعد مشاهدته في تورينو

وانتقد البرازيلي في اللقاءات بعد المباراة بعضاً من زملائه: "الفريق يضم عديد اللاعبين الصغار الذين يجب أن يسستخدموا أذنهم أكثر من أفواههم".

وأضاف: "يجب أن نتصرف كرجال ونكون متحدين، عندما يتحدث أصحاب الخبرة يجب أن يصمتوا ولا يردوا علينا، يفعلون ذلك حتى مع المدرب".

الجدير بالذكر أن المباراة هي الأولى لنيمار بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب دامت قرابة الأربعة أشهر بداعي الإصابة.