النتائج المباشرة
كأس فرنسا

فيديو - نيمار يعتدي على مشجع وينتقد زملائه بعد خسارة كأس فرنسا

آخر تحديث
التعليقات()
Martin Bureau
نيمار عاد بعد طول غياب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أظهرت مقاطع الفيديو سلوكاً غريباً من نجم باريس سان جيرمان نيمار بعدما تم تصويره وهو يعتدي على أحد المشجعين بعد خسارة الفريق كأس فرنسا أمام رين.

وتقدم باريس بهدفين عبر نيمار وداني ألفيش، ولكن رين عادل النتيجة وبعدها انتصر في ركلات الترجيح ليتوج بالكأس.

وبدا نيمار غاضباً لحظة صعوده لتسلم الميدالية الفضية وحاول منع المشجع من تصويره، ثم ظهر وهو يعتدي عليه بالضرب.

نيمار يثير الشائعات بعد مشاهدته في تورينو

اختيارات المحررين

وانتقد البرازيلي في اللقاءات بعد المباراة بعضاً من زملائه: "الفريق يضم عديد اللاعبين الصغار الذين يجب أن يسستخدموا أذنهم أكثر من أفواههم".

وأضاف: "يجب أن نتصرف كرجال ونكون متحدين، عندما يتحدث أصحاب الخبرة يجب أن يصمتوا ولا يردوا علينا، يفعلون ذلك حتى مع المدرب".

الجدير بالذكر أن المباراة هي الأولى لنيمار بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب دامت قرابة الأربعة أشهر بداعي الإصابة.

إغلاق