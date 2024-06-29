فيديو | "اتركوا هذه المهمة لي" .. نيمار يحسم خلاف نجوم البرازيل بلقطة كوميدية

نجم الهلال يخطف الأضواء في ليلة اكتساح باراجواي

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، كعادته الأضواء خلال مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي، رغم تواجده في المدرجات.

وتحت أنظار نيمار، اكتسح راقصو السامبا منتخب باراجواي بنتيجة (4-1)، فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وبينما كان منتخب البرازيل، متقدمًا بنتيجة (3-1) على منافسيه، تحصل السليساو على ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها لوكاس باكيتا، بينما تواجد أكثر من لاعب بالفريق طالبًا تسديد الكرة.

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وكان فينيسيوس جونيور على رأس المطالبين بتنفيذ ركلة الجزاء، على أمل تسجيل "هاتريك" للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بـ"كوبا أمريكا"، لكن باكيتا حصل على الكرة وسجل الهدف الرابع.

وأثناء مداولات لاعبي منتخب البرازيل، حول صاحب مهمة تسديد ركلة الجزاء، رصدت عدسات المصورين النجم نيمار في المدرجات، وهو يمازح زملائه حيث يشير بأنه هو من سيتولى مهمة التسديد.

وفشل نيمار في التواجد ضمن قائمة البرازيل بالبطولة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد نيمار حاليًا في لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.