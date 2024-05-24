فيديو | نيمار قرر مغادرة "منصة" تتويج الهلال أثناء الاحتفال .. وهكذا تصرف فهد بن نافل!

ماذا حدث أثناء احتفالات الهلال؟

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شهدت احتفالات الهلال، مساء يوم الجمعة، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، لقطة مثيرة بين فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال نظم احتفالية خاصة، على ملعبه "المملكة أرينا"، مساء يوم الجمعة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024؛ وهو التاسع عشر في تاريخه.

نيمار ظهر في مقطع فيديو منتشر بمنصة "إكس"، كما لو كان يريد مغادرة "منصة التتويج" خلال الاحتفالات؛ حيث أنه أثناء نزوله، وجد أمامه ابن نافل.

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رئيس الهلال من ناحيته، وجه إشارات إلى الساحر البرازيلي، بضرورة البقاء على "المنصة"، ومواصلة الاحتفال مع باقي زملائه في الهلال.

تعامل نيمار مع طلب فهد بن نافل، بكل احترام؛ حيث عاد إلى "منصة التتويج"، وقام بمواصلة الاحتفالات مع باقي زملائه، بشكل طبيعي للغاية.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات فقط مع الفريق الأول، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

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