فيديو | نهاية غير متوقعة لشجار الروح الرياضية بين جود بيلينجهام وسيزار أثبيليكويتا!

المواجهة بين بيلينجهام وأثبيليكويتا كانت من بين أبرز اللقطات في ديربي مدريد..

حملت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في قمة الجولة السادسة من منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني العديد من اللقطات المثيرة.

الأمر لم يقتصر بالطبع على فوز أتلتيكو مدريد على جاره بنتيجة 3-1 وإزاحته من صدارة الترتيب لصالح برشلونة، حيث امتد إلى الشجارات والتدخلات والمناقشات بين اللاعبين على أرض الملعب.

واحدة من المناقشات التي جذبت اهتمامًا واسعًا كانت تلك التي حدثت بين جود بيلينجهام نجم ريال مدريد والمخضرم سيزار أثبيليكويتا مدافع أتلتيكو في الوقت بدل من الضائع للمباراة، بعد تدخل الإنجليزي العنيف على قدم أنخيل كوريا جناح "الروخيبلانكوس".

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وكشفت شبكة "beIN Sports" عن تفاصيل النقاش المحتدم بين الثنائي والذي استمر قرابة نصف دقيقة، حيث طلب أثبيليكويتا من بيلينجهام التحلي ببعض الروح الرياضية إثر تدخله على كوريا.

ليرد بيلينجهام قائلًا: "روح رياضية؟ روح رياضية؟ يا رجل، لقد تم رمي كرة إضافية 4 مرات على أرض الملعب الآن".

لكن لقطة النهاية لذلك الشجار كانت غير متوقعة، بعدما أظهر بيلينجهام بادرة احترام كبيرة عندما قرر عدم الدهس على شعار أتلتيكو مدريد أثناء خروجه من الملعب بعد نهاية المباراة.

ويظهر الفيديو، الذي سجله صحفي "إل موندو" أبراهام روميرو، كيف ذهب لاعب ريال مدريد بمفرده إلى نفق غرفة خلع الملابس، وعند وصوله إلى المكان الذي يوجد به درع أتلتيكو مدريد الكبير، قرر الالتفاف حوله كبادرة احترام للروخيبلانكوس.