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مانشستر يونايتد

فيديو | نهاية القصة؟ مانشستر يونايتد يزيل صورة ضخمة لرونالدو من أولد ترافورد

أحمد الغنام
7:40 م غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Ronaldo black and white 2022-23
مانشستر يونايتد يبدأ تحركاته الرسمية ضد كريستيانو رونالدو.

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإزالة صورة ضخمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق من على ملعب "أولد ترافورد".

ومن المرجح أن هذه الخطوة من قبل مانشستر يونايتد تأتي ردًا على تصريحات رونالدو الأخيرة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي هاجم خلالها إدارة النادي والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

موقع "Football Daily" الإنجليزي نشر مقطع فيديو قصير يُظهر العمال وهم يزيلون صورة رونالدو الضخمة من واجهة ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

مانشستر يونايتد قرر التمهل قبل الرد على اتهامات رونالدو الخطيرة، وسيلجأ النادي إلى استشارة قانونية قبل اتخاذ خطوات إضافية ضد لاعبه.

تصريحات رونالدو أثارت عاصفة هائلة من الجدل، في ظل الاتهامات التي وجهها إلى إدارة النادي، وتأكيده على عدم احترام إريك تين هاج، والهجوم على زملائه السابقين واين روني وجاري نيفيل.

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