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فيديو | نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد الفوز على الخليج

أحمد فرهود
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ماذا حدث في نهاية مباراة الأهلي والخليج؟!

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في صدمة جديدة للجماهير.. تم نقل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، إلى المستشفى؛ بعد مباراة الخليج.

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الأهلي فاز (3-1) على نادي الخليج، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعرض النجم المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر الراقي، لـ"الإصابة" في نهاية المباراة، وتقرر نقله إلى المستشفى.

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وكشفت الصحيفة، عن أن حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي، غادرت ملعب المباراة، بدون أليوسكي؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن صحيفة "الميدان الرياضي" أعلنت في وقتٍ سابق، أن مباراة الخليج؛ هي الأخيرة للظهير المقدوني مع الفريق الأهلاوي؛ حيث سيتم فسخ عقده، لتسجيل لاعب وسط أجنبي جديد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 5966نجولو كانتي
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  • 26970صفقة أخرى
143318 الأصوات

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