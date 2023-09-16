فيديو | نزيف مستمر وإصابة مُرعبة لصفقة مانشستر سيتي الجديدة!

أحد أهم المواهب في الأرجنتين

لقطة مرعبة في الدوري الأرجنتيني، كان بطلها فالنتين باركو الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

باركو يعتبر من أبرز المواهب في الأرجنتين وفي كل مرة يظهر فيها يحدث شيئًا ما بسبب الأجواء الخاصة التي يخلقها اللاعب، ولكن هذه المرة كانت اللقطة غير سعيدة للنجم الشاب.

الواقعة حدثت خلال مباراة بوكا جونيورز أمام فريق ديفينسا في بطولة الدوري، عندما سقط باركو في الدقيقة 19 من الشوط الثاني، بعدما تلقى ضربة بالمرفق من لاعب الفريق المنافس.

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الظهير المميز سقط على الأرض ونهض دون معرفة أن وجهه كان ملطخًا بالدماء تأثرًا بالضربة القوية التي تلقاها، ولذلك قرر مدربه استبداله لعدم توقف النزيف واستمراره بصورة غير طبيعية.

وتمت خياطة اللاعب بخمس غرز في وجهه بعد هذه الواقعة، ومن المقرر أن تتم إراحته في المباراة القادمة للفريق في بطولة الدوري المحلي أمام سنترال قرطبة.

يذكر أن باركو يبلغ من العمر 19 سنة ولعب 22 مباراة مع الفريق الأول للبوكا، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين، وارتبط بالعديد من كبار أوروبا كان أبرزهم على الإطلاق مانشستر سيتي وقالت بعض التقارير الصحفية إن النادي الإنجليزي توصل بالفعل لاتفاق نهائي على ضم اللاعب.