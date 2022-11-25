فيديو| نجوم إسبانيا يستعدون لألمانيا بحفلة شواء من أشهر طهاة العالم!

بهذه الطريقة استعد نجوم الماتادور لمباراة المانشافت في كأس العالم

استغل معظم لاعبي الفريق الإسباني يوم الإجازة الممنوح من قبل لويس إنريكي لتناول الغداء في أحد أشهر المطاعم في العالم.

فقد ذهب لاعبو الماتادور إلى مطعم الشيف التركي الشهير عالميًا نصرت جوكتشي أو المعروف بـ"سالت باي" في الدوحة، وهو متخصص في طهي اللحوم وله طريقته الخاصة المعروفة في إلقاء الملح على أطباقه بشكل بات مثيرًا للطرافة.

Salt Bae pronostica en MARCA el resultado del España-Alemania: "Los jugadores..." https://t.co/nEqUvAGmY6 pic.twitter.com/lJTmCNqh5x — Apuestas Futbol (@apuestasfutbol) November 25, 2022

بعد الوجبة الدسمة التي تناولها رجال لويس إنريكي، ظهر باي في فيديو ليشرح ما تناولوه بالتفصيل، مؤكدًا أنه سيمنحهم القوة في مباراة الأحد الصعبة ضد ألمانيا.

أوضح باي أن لاعبي إسبانيا تناولوا اللحم البقري والبرغر ولحم التوماهوك، واصفًا ما حدث بأنه كان "حفلة شواء" وليس مجرد وجبة.

🍽️ Salt Bae, el famoso cocinero que regenta el conocido restaurante Nusr-Et, donde comió la @SEFutbol, conversó con @marca y se aventuró a pronosticar un resultado para el España-Alemania del domingo 🇪🇸🇩🇪#Qatar2022 @jfelixdiaz 📹 Chema Rey pic.twitter.com/hzZ9zfJFvh — MARCA (@marca) November 25, 2022

وأضاف: "كل شيء كان لذيذًا، لقد استمتعوا بالتذوق وتركناهم سعداء جدًا وسيمنحهم هذا الكثير من القوة للفوز يوم الأحد، سيطيرون ضد ألمانيا".