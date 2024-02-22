فيديو | نجوم الهلال يحتفلون بـ"إنجاز" سالم الدوسري .. واللاعب يفك لغز حركاته المثيرة مع الجمهور

إنجاز تاريخي لسالم الدوسري مع نادي الهلال..

احتفل نجوم نادي الهلال السعودي، بزميلهم سالم الدوسري؛ بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الخميس.

الهلال فاز (3-1) على سباهان، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ ليحجز الفريق الأزرق بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع النهائي، حيث كان قد فاز ذهابًا في إيران، بنفس النتيجة.

ووصل سالم أمام الفريق الإيراني، إلى 400 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.

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وحرص نجوم الزعيم الهلالي، على التقاط الصور مع الدوسري، بقميص يحمل "الرقم 400"؛ لتخليد هذا الإنجاز التاريخي، للاعب الذي يبلغ من العمر 32 سنة.

ومن ناحيته.. أعرب اللاعب عن فخره الكبير بالوصول إلى 400 مباراة مع الهلال، مؤكدًا على أن هناك علاقة خاصة تربطه بجماهير الفريق الأزرق.

وكشف سالم - ردًا على حركاته المستمرة نحو المدرج الأزرق - عن أنه يحرص على تبادل الرسائل مع جمهور الهلال في المباريات؛ لتحفيز بعضهم البعض.

ويُعد سالم الدوسري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2011.

ولم يخرج اللاعب من نادي الهلال طوال مسيرته الكروية؛ إلا عندما خاض تجربة احترافية مع فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يوليو 2018.