فيديو | نجم ريال مدريد المنتظر يضع البرازيل في ورطة كبرى

إندريك لم يكن في يومه والسيليساو مهدد بالغياب عن الأولمبياد

يواجه البرازيلي الشاب إندريك، لاعب بالميراس والذي وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، سوء حظ كبير خلال الفترة الحالية.

وسقط منتخب البرازيل الأولمبي في فخ الخسارة (0-1) أمام باراجواي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية، المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وألقت الجماهير غضبها على إندريك البالغ من العمر 17 عامًا، حيث استطاع أن يحصل على ركلة جزاء بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وتولى تسديدها بنفسه لكنه وضعها برعونة في منتصف المرمى ليتصدى لها حارس باراجواي بسهولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 78، تم استبدال نجم ريال مدريد المستقبلي، رغم حاجة البرازيل إلى كل مهاجم لتعديل النتيجة، لكنه لم يكن في يومه، وفقد تركيزه منذ لحظة إهدار ركلة الجزاء لذلك فضل المدرب استبعاده.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد في فنزويلا بمشاركة 4 منتخبات "تحت 23 عاما" هي البرازيل، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي على أن يصعد المتصدر والوصيف فقط.

وبهذه الخسارة بات على منتخب البرازيل مطالبًا بأن يحقق الفوز على فنزويلا والأرجنتين في المباراتين المقبلتين، يومي 9 و12 فبراير الجاري، على الترتيب.