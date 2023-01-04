فيديو | نجم ريال مدريد السابق يحمي حكمًا من اعتداء لاعبيه!

مدرب يحمي الحكام من لاعبيه!

قام نوري شاهين مدرب فريق أنطاليا سبور، بفعل رائع مع حكام مباراة فريقه بالأمس رغم الهزيمة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري التركي.

وسقط فريق أنطاليا سبور في فخ الهزيمة أمام ضيفه فنربخشه، وشهدت المباراة اعتراضات قوية من لاعبي أنطاليا على حكام المباراة.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، أسرع المدرب اتجاه طاقم التحكيم وعنف لاعبيه وطالبهم بعدم الاقتراب من الحكام، في تصرف رائع لا يتكرر كثيرًا.

وأشهر الحكم بعد نهاية المباراة بطاقة حمراء لأحد أفراد الفريق نتيجة اعتراضه عليه بشكل عنيف.

وتوقف رصيد فريق أنطاليا بعد الهزيمة عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر، ومهدد بالهبوط من بطولة الدوري التركي هذا الموسم.

جدير بالذكر أنّ نوري شاهين لعب لريال مدريد بين 2011 و2014 تخللها فترة إعارة لصالح ليفربول.