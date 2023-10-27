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فيديو | نجم الهلال يدخل التاريخ .. سافيتش يحلق في سماء الكلاسيكو على أنقاض الأهلي

أحمد فرهود
Sergej Milinković-SavićGOAL AR
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رقم تاريخي جديد في كلاسيكو الهلال والأهلي

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دخل النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تاريخ كلاسيكو السعودية الكبير، أمام الأهلي.

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الهلال يستضيف الأهلي، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

سافيتش سجل هدفًا للزعيم الهلالي، في الشباك الأهلاوية؛ بعد مرور 45 ثانية فقط من إطلاق صافرة بداية الكلاسيكو.

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ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المختصة في الأرقام والإحصائيات، أصبح هدف النجم الصربي، الأسرع في تاريخ كلاسيكو الهلال والأهلي بالدوري، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009.

أيضًا.. بات هدف ميلينكوفيتش سافيتش، ثاني أسرع هدف في تاريخ الهلال، بمسابقة دوري المحترفين السعودي؛ بعد هدف القائد الدولي الكبير سلمان الفرج، في شباك الشعلة.

الفرج سجل هدفًا في شباك الشعلة عام 2013، بعد مرور 15 ثانية فقط، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري.

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