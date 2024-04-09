فيديو | "نجم الحلبة وراسلمينيا لم تنته بعد".. سخرية الهلال من رونالدو تتواصل!

النجم البرتغالي محل سخرية الجميع!

تسببت لقطة طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الكثير من الجدل.

النجم البرتغالي حصد بعض السخرية عقب انتهاء المباراة، لكن أبرز تلك حالات جاءت من الهلال نفسه.

النادي الذي صعد إلى نهائي كأس السوبر نشر مقطع فيديو مقسوم إلى نصفين، نصفه الأعلى به كريستيانو رونالدو وهو يضرب اللاعب جوستافو كويلار في الموسم الماضي، والنصف السفلي به واقعة ضربه لعلي البليهي في مواجهة مساء الإثنين، وكتب الهلال: "نجم الحلبة في كل محفل، وراسلمينيا 40 لم تنته بعد، الحدث الرئيسي بدأ لتوه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدير بالذكر أن رونالدو من المنتظر أن يتم إيقافه لمواجهتين في الدوري السعودي، بعدما كتب الحكم في تقرير المباراة إنه قام بفعل مشين.