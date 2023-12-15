فيديو | نجم الأهلي يستفز جماهير الاتحاد بـ"احتفال مثير" في كأس العالم للأندية

سجل هدفًا وأثار غضب الجماهير الاتحادية بـ"احتفاله"

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، هدف التقدم في شباك الاتحاد السعودي، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة.

مباراة الاتحاد والأهلي؛ تأتي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

الهدف الأهلاوي؛ جاء من "علامة الجزاء" في الدقيقة 21، بعد لمس حسن كادش، مدافع العميد الاتحادي، الكرة بـ"يده" داخل منطقة الـ18.

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وترجم النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، ركلة الجزاء بـ"نجاح" داخل الشباك الاتحادية؛ ليذهب إلى مدرجات جماهير العميد.

معلول قام بإخراج "لسانه" أمام جماهير الاتحاد، في لقطة استفزت قطاعًا كبيرًا منهم؛ إلا أن اللاعب معتاد على مثل هذه الاحتفالات، خاصة في المباريات الكبرى.

جدير بالذكر أن الظهير التونسي المخضرم، صرح في وقتٍ سابق، أن هذا الاحتفال يقوم به من أجل ابنته، أي أنه ليس مقصود به استفزاز المنافسين.