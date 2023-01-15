فيديو | نجم الأرجنتين يخاطر بميدالية كأس العالم من أجل طفل!

تصرف رائع من أليكسيس ماك أليستر.

قام الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب برايتون الإنجليزي بتصرف رائع للغاية مع أحد المعجبين الصغار بناديه أثناء خروجه من مقر التدريبات.

جاء هذا حيث طلب منه الطفل مشاهدة ميدالية كأس العالم الذهبية والتقاط الصور معها، وفورًا لم يتردد ماك أليستر في إخراج الميدالية للعلن.

أظهر اللاعب الميدالية وأخرجها إلى خارج سيارته حتى يستطيع الطفل رفقة أصدقائه أن يلتقطون الصور معها دون أن يهتم لإمكانية سرقتها أو سقوطها من يده.

وكان اللاعب قد حقق فريقه الفوز على نظيره ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة مساء السبت في الدوري الإنجليزي، ليقفز الفريق للمركز السابع في جدول الترتيب.

جدير بالذكر أن ماك أليستر كان قد قدم بطولة كأس عالم رائعة للغاية رفقة الأرجنتين وسجل ضد بولندا كما صنع أمام فرنسا في النهائي.