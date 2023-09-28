فيديو | مُشجع هلالي يخسر تحدي أمام تاليسكا ليصبح نصراويًا

تاليسكا يفوز في التحدي أمام مشجع هلالي

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يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيساهم بكل ما أوتي من قوة، لتحويل بوصلة مشجعي نادي الهلال من أجل تشجيع فريقه النصر.

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ودخل تاليسكا في تحدٍ مع أحد مشجعي نادي الهلال، قبل مباراة النصر أمام الأهلي في الكلاسيكو، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بأن يتحول المشجع لتشجيع النصر حال تسجيل النجم البرازيلي هدفين في المباراة.

وانتشر مقطع فيديو لتاليسكا رفقة المشجع الهلالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول فيه تاليسكا: "النصر أكبر فريق في آسيا مع احترامي، اليوم هذا الهلالي سيُصبح نصراوي للأبد".

وأضاف: "صديقي عبد الملك مشجع هلالي صميم جاء لي وأنا في الاستوديو مشغول، يتحداني قبل المباراة إذا سجلت هدفين ضد الأهلي، سيُصبح نصراويًا، فسجلت هدفين والآن أصبح نصراويًا".

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وبالفعل قام المشجع عبد الملك بخلع قميص نادي الهلال وارتدى قميص النصر، بينما عبر تاليسكا عن سعادته بما قام به صديقه السعودي.

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