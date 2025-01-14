على أرض الجوهرة المشعة .. فيديو مُسرب يكشف مساعي ليفاندوفسكي لإقناع نجم برشلونة بالتجديد

فرصة جديدة لصخرة البارسا مع فليك

كشفت تقارير صحفية، عن مساعي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة لإقناع زميله الأوروجواياني رونالد أراوخو للبقاء في النادي الكتالوني.

ورجحت تقارير صحفية، رحيل أراوخو عن برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتحديدًا إلى يوفنتوس الإيطالي الأكثر اهتمامًا بضمه، في ظل حاجة البارسا لأموال من بيع أحد لاعبيه، وكذلك لقناعة المدافع الأوروجواياني بأن دوره سيكون محدودًا تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

وخلال احتفال لاعبي برشلونة بكأس السوبر الإسباني في الجوهرة المشعة، بعد الفوز على الغريم ريال مدريد (5-2)، التقطت عدسات الكاميرات الحديث الذي دار بين ليفاندوفسكي وبابلو جافي مع رونالد أراوخو بشأن ملف التجديد مع البارسا.

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ونشرت شبكة "موفيستار"، مقطع فيديو يظهر الحوار بين جافي وليفاندوفسكي مع أراوخو، حيث طلب ثنائي برشلونة من زميلهما الأوروجواياني أن يبقى داخل النادي ويجدد عقده خصوصًا بعد الأداء المميز الذي قدمه في السوبر الإسباني.

ولم يتم تفسير حديث جافي إلى أراوخو، حيث كان يضع يده على فمه حتى لا تلتقط الكاميرات حركات شفتيه، بينما قال ليفاندوفسكي: "رونالد، عليك أن تبقى"، ثم توجه إلى جافي وقال: "سيبقى، سيبقى وسيوقع عقدًا جديدًا".

وواصل المهاجم البولندي حديثه إلى أراوخو قائلًا: "يمكنك الرحيل في نهاية الموسم، لكن الآن أنت هنا، وهذا الأفضل لك".

يذكر أن أراوخو عاد للتو للمشاركة في مباريات برشلونة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، حيث شارك كبديل في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تعرض زميله إينيجو مارتينيز للإصابة.

وسيكون أمام أراوخو فرصة للمشاركة أساسيًا مع برشلونة في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد الإعلان أن مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، "ما سيجبره على البقاء بعيدًا لمدة 5 أسابيع تقريبًا".