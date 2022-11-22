فيديو | "ميسي وينه .. كسرنا عينه" .. قائد جمهور البرازيل يحتفل بسقوط الأرجنتين على يد السعودية

فرحة برازيلية كبيرة بسقوط التانجو أمام الأخضر السعودي

فوز السعودية أمام الأرجنتين، لم يجلب الفرحة للوطن العربي فقط، إنما كذلك غمرت الفرحة الجمهور البرازيلي، باعتبار أن التانجو أحد المنافسين الأقوياء لهم على لقب كأس العالم قطر 2022.

الأخضر السعودي أحدث أولى مفاجآت مونديال قطر اليوم الثلاثاء، بإسقاط ميسي ورفاقه بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره في الحدث العالمي.

وانتشر فيديو لتومير سافويا؛ قائد جمهور البرازيل، باكيًا فرحًا بفوز الأخضر، مرددًا الهتافات مع الجمهور السعودي.

بكاء تومير سافويا قائد جماهير البرازيل بفوز السعوديه عالارجنتين :



- هؤلاء الرجال رائعون , هذه اكثر من مجرد كرة قدم pic.twitter.com/HzMVA0jxNy — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 22, 2022

وردد سافويا بشكل خاص الهتاف السعودي، الذي تم استحداثه خصيصًا لهذه المواجهة: "ميسي وينه .. كسرنا عينه".

olha até onde a gente foi parar hahaha DALEEEE https://t.co/Ocruy5r51X — Tomer Savoia (@tomersavoia) November 22, 2022

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وتحل الأرجنتين في المركز الأخير دون أي نقاط.