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فيديو | "ميسي وينه .. كسرنا عينه" .. قائد جمهور البرازيل يحتفل بسقوط الأرجنتين على يد السعودية

زهيرة عادل
11:45 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
messi - saudi - Argentina - world cup 2022
فرحة برازيلية كبيرة بسقوط التانجو أمام الأخضر السعودي

فوز السعودية أمام الأرجنتين، لم يجلب الفرحة للوطن العربي فقط، إنما كذلك غمرت الفرحة الجمهور البرازيلي، باعتبار أن التانجو أحد المنافسين الأقوياء لهم على لقب كأس العالم قطر 2022.

الأخضر السعودي أحدث أولى مفاجآت مونديال قطر اليوم الثلاثاء، بإسقاط ميسي ورفاقه بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره في الحدث العالمي.

وانتشر فيديو لتومير سافويا؛ قائد جمهور البرازيل، باكيًا فرحًا بفوز الأخضر، مرددًا الهتافات مع الجمهور السعودي.

وردد سافويا بشكل خاص الهتاف السعودي، الذي تم استحداثه خصيصًا لهذه المواجهة: "ميسي وينه .. كسرنا عينه".

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وتحل الأرجنتين في المركز الأخير دون أي نقاط.

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