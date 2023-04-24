فيديو | ميسي على الدراجة في كتالونيا .. الأرجنتيني يثير جنون جماهير برشلونة!

يبدو أن قصة عودة ميسي لبرشلونة ستكون حديث هذا الصيف!

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خارج منزله في برشلونة قبل ساعات اليوم الإثنين ضمن زيارته المستمرة منذ عدة أيام للمدينة.

وكان ميسي قد ظهر في مطار برشلونة قبل أيام وهو ما زاد من تكهنات عودته إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة وجعل الجماهير في حالة ترقب.

وجاء ظهور ميسي اليوم عبر مقطع فيديو خارج منزله ليؤكد استمرار تواجده في كتالونيا، حيث ظهر على متن دراجة يقودها بنفسه قبل الدخول لمنزله، وهو المقطع الذي لاقى الكثير من الرواج بين جماهير برشلونة.

وأكدت تقارير صحفية أن وجود ميسي في برشلونة حاليًا لا يعني عودته لناديه السابق، لكنه هو مجرد عطلة له ولعائلته قبل مباراة باريس سان جيرمان المقبلة.

جدير بالذكر أن عقد ميسي في باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانضمامه لبرشلونة سيكون مجانيًا لو حدث، لكن على النادي الكتالوني أن ينسق أموره المالية قبل ذلك فيما يتعلق بفاتورة الرواتب المرتفعة الحالية، وفي المقابل ربطت تقارير صحفية النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى الهلال السعودي.