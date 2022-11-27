فيديو | "ميسي تشاو" .. مشجعة برازيلية تُعلم شباب سعودي أهزوجة جديدة

أهزوجة جديدة تُعلمها مشجعة برازيلية لجماهير السعودية

قامت لورينزا نيفيز، واحدة من أفراد رابطة منتخب البرازيل، بتعليم شباب من الجماهير السعودية الحاضرة في كأس العالم قطر 2022، أهزوجة جديدة بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت جماهير السعودية قد أطلقت أهزوجة "ميسي وينه" التي قامت الجماهير البرازيلية بترديدها خلال الأيام الماضية، بعد انتصار الأخضر على الأرجنتين في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

لورينزا نيفيز " واحده من افراد رابطة البرازيل " تقوم بتعليم اهزوجتهم ميسي تشاو لشباب من السعوديه .



- دي ماريا ، ماسكيرانو ، ميسي تشاو تشاو

- الارجنتينيين يبكون لأنني سوف أحقق هذه الكأس . pic.twitter.com/QQ7EZREpJe — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 27, 2022

وتداولت الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو الذي قامت فيه لورينزا بتعليم شباب سعودي الأهزوجة التي يرددها الجماهير البرازيلية دائمًا.

وتقول الأهزوجة: "دي ماريا، ماسكيرانو، ميسي تشاو تشاو، الأرجنتينيين يبكون لأنني سأحقق هذه الكأس".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته بالجولة الثالثة والأخيرة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس العالم أمام منتخب المكسيك، مساء يوم الأربعاء.