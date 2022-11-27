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فيديو | "ميسي تشاو" .. مشجعة برازيلية تُعلم شباب سعودي أهزوجة جديدة

أحمد رفعت
2:45 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
messi - saudi - Argentina - world cup 2022
أهزوجة جديدة تُعلمها مشجعة برازيلية لجماهير السعودية

قامت لورينزا نيفيز، واحدة من أفراد رابطة منتخب البرازيل، بتعليم شباب من الجماهير السعودية الحاضرة في كأس العالم قطر 2022، أهزوجة جديدة بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت جماهير السعودية قد أطلقت أهزوجة "ميسي وينه" التي قامت الجماهير البرازيلية بترديدها خلال الأيام الماضية، بعد انتصار الأخضر على الأرجنتين في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

وتداولت الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو الذي قامت فيه لورينزا بتعليم شباب سعودي الأهزوجة التي يرددها الجماهير البرازيلية دائمًا.

وتقول الأهزوجة: "دي ماريا، ماسكيرانو، ميسي تشاو تشاو، الأرجنتينيين يبكون لأنني سأحقق هذه الكأس".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته بالجولة الثالثة والأخيرة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس العالم أمام منتخب المكسيك، مساء يوم الأربعاء.

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