فيديو | ميدو يسخر والدعيع يُفسر .. أغرب فرصة ضائعة في الدوري السعودي هذا الموسم

الدهشة ليست من إهدار الفرصة بل أمر آخر تمامًا!

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شهدت مباراة الرائد والخليج في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي أغرب فرصة ضائعة في الموسم الجاري من البطولة، وقد أثارت سخرية أحمد حسام ميدو قبل أن يتدخل محمد الدعيع لتفسير ما حدث.

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اللقاء الذي انتهى بفوز الخليج بهدف نظيف شهد إهدار عبد الله آل سالم لفرصة سهلة جدًا بعد انفراده مع حارس مرمى الرائد من وسط الملعب، لكن ذلك لم يكن مصدر الدهشة في تلك اللقطة!

الدهشة والاستغراب الشديد جاء من مطالبة لاعبي الرائد باحتساب تسلل على مهاجم الخليج رغم أن الكرة نفذت من ركلة مرمى، والقانون ينص على عدم وجود تسلل في ركلات المرمى.

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اللقطة أثارت دهشة خالد الشنيف مقدم برنامج دورينا غير، وقد سخر منها أحمد حسام ميدو ووصف ما حدث بغير المقبول في هذا المستوى من اللعب، ليتدخل محمد الدعيع ويُفسر ما حدث بأن بعض اللاعبين لا يعرفون القانون ولا يُدركون عدم وجود تسلل في ركلات المرمى.

الخليج يستعد لمواجهة الهلال في الجولة القادمة من دوري روشن.

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