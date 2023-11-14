فيديو | ميتروفيتش مهدد بـ"الإيقاف" عن الهلال 4 مباريات

رعب في نادي الهلال بسبب عقوبة أليكساندر ميتروفيتش "المحتملة"

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بات النجم الصربي أليكساندر ميتروفيش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" 4 مباريات كاملة.

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ميتروفيتش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ53 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر أحد التدخلات العنيفة من ميتروفيتش، على اللاعب وليد الأحمد، قلب دفاع نادي التعاون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم 10 نوفمبر الجاري.

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الهلال فاز وقتها (2-0) على التعاون، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث سجل المهاجم الصربي، الهدف الأول في المباراة.

وعلق الفريح على هذه اللقطة؛ قائلًا: "على طاولة لجنة الانضباط والأخلاق.. هل يتم تطبيق القانون وإيقافه 4 مباريات؟!.. ننتظر ماذا سيحدث".

ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي.. سجل أليكساندر ميتروفيتش، 17 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

جدير بالذكر أن الهلال، يستعد لمواجهة نادي النصر السعودي، يوم 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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