فيديو | موقف محرج .. تسريب مقطع لتشافي يرحب بصفقة برشلونة الفاشلة!

أحمد الغنام
Arsen Zakharyan, Xavi GFXGoal / Getty
انتقالاتبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاريال سوسيداددينامو موسكوA. Zakharyanتشافي

تسريب مقطع فيديو لتشافي يرحب بصفقة لم يتمكن برشلونة من حسمها في نهاية المطاف..

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني كان مهتمًا للغاية بالتعاقد مع الروسي أرسين زاخاريان في يناير 2023 عندما كان لاعبًا في صفوف دينامو موسكو الروسي، لدرجة أن تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" صور مقطع فيديو للترحيب باللاعب الشاب.

زاخاريان، البالغ من العمر 20 عامًا، انتقل قبل أيام قليلة إلى ريال سوسييداد الإسباني، حيث وقع عقدًا مع الفريق الباسكي حتى صيف 2029.

تشافي، وفي مقطع فيديو انتشر عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، قال موجهًا حديثه إلى النجم الروسي الشاب: "مرحبًا أرسين، كيف حالك يا صديقي؟ أتمنى أن تكون بخير، أتمنى أن أراك يومًا ما هنا في برشلونة".

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برشلونة كان مهتمًا للغاية بالتعاقد مع لاعب الوسط الروسي، الذي كان خلال فترة ماضية على رادار ريال مدريد، لكن المصاعب المالية التي واجهت النادي الكتالوني مؤخرًا منعته من إتمام التعاقد مع زاخاريان في يناير الماضي.

يذكر أن زاخاريان كان على رادار عدد من الأندية خلال الصيف الحالي مثل لاتسيو وجنوى الإيطاليين، والثلاثي الهولندي أياكس وآيندهوفن وفينورد، بالإضافة إلى ستراسبورج الفرنسي.

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