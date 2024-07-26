فيديو | بمشاركة ديابي .. الاتحاد يخسر أمام إشبيلية و"تصرف غريب" من لوران بلان مع كريم بنزيما

الهزيمة الودية الثانية لنادي الاتحاد..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "خسارة ودية" أمام إشبيلية الإسباني، مساء يوم الجمعة، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

مباراة إشبيلية هي الثانية التي يخسرها العميد الاتحادي، تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد لوران بلان؛ حيث كان الفريق قد سقط بـ"هدفين مقابل لا شيء"، أمام إليتشي الإسباني.

وشهدت مباراة إشبيلية، التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إسبانيا، أول مشاركة للجناح الفرنسي موسى ديابي، مع نادي الاتحاد؛ وذلك عقب التعاقد معه قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال أحداث المباراة، قام بلان بـ"لقطة غريبة للغاية"؛ عندما ترك المنطقة المخصصة للمدربين، ودخل إلى أرضية الملعب؛ لإعطاء التعليمات إلى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وكان بنزيما قد أهدر "ركلة جزاء"، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من المباراة؛ ليواصل "عادته السيئة" منذ الانضمام إلى الفريق الأول؛ حيث كان قد ضيع 4 ضربات في موسم 2023-2024.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد تعاقد مع لوران بلان، بطلب من بنزيما؛ الذي تسبب في إقالة الثنائي البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول، على التوالي.