فيديو | مهندس ساعة مكة .. فرنسي يشجع المغرب وصديق ماريجا

أحمد رفعت
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Morocco fans.Getty
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مشجع فرنسي يساند المغرب ويعشق الهلال

ظهر مهندس ساعة الحرم في مكة بالسعودية، مرتديًا قميص نادي الهلال وعلم المغرب، وسروال نادي تشيلسي، وذلك خلال لقاء تلفزيوني معه.

وفسر المهندس خلال تصريحات عبر قناة "SSC" هذا الأمر، بأنه فرنسي ولكن زوجته مغربية ولذلك يحمل علم المغرب في الاحتفال بصعود أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.

وقال المهندس: "أنا أحب المغرب ونادي الهلال، وأعيش في مكة بحكم عملي مهندس ساعة مكة، وصديق موسى ماريجا نجم نادي الهلال السعودي".

وتابع: "أنا أحب السعودية وأحب الأمير محمد بن سلمان كثيرًا، وسأشجع منتخب المغرب في نصف النهائي، وأتوقع فوزهم بهدفين دون رد".

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي مساء يوم الأربعاء المقبل، في مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

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  • 63703فرنسا، 2018
  • 46373ألمانيا، 2014
  • 88049إسبانيا، 2010
  • 31339إيطاليا، 2006
229464 الأصوات
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