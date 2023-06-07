فيديو| مهاراته ليست في كرة القدم فقط.. رمية سلة مثالية من نيمار!

مهارات النجم البرازيلي نيمار ليست في المستطيل الأخضر وعلى جبهات الرواق الأيسر فقط، بل إن مهاراته تتجاوز رياضة كرة القدم برمتها.
النجم البرازيلي معروف بعشقه لكرة السلة بشكل عام، وشوهد أكثر من مرة وهو يحضر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي "إن بي آيه" ولذلك لم يستغرب أحد تلك اللقطة التي ظهر فيها وهو يؤدي رمية رائعة.
اللقطة كانت من ملعب سلة احترافي، أمسك البرازيلي بالكرة وأظهر مهارة كبرى في التسجيل من أول مرة، في لقطة قد تصعب على بعض مستويات لاعبي السلة الاحترافيين.
لا يبدو البرازيلي متوترًا إذًا بشأن مستقبله، وسط رغبة مؤكدة من باريس سان جيرمان في رحيله، وسعي من كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- البيضة والأصلع وخرافات أنشيلوتي .. عندما يختار الجمهور لغة التفاؤل والتشاؤم على المنطق
- جول 11 | سيطرة اتحادية وصدمة لتاليسكا ورونالدو .. تصويت الجمهور للتشكيل الأفضل
- مقابلة رونالدو وأزمة بيكيه مع شاكيرا .. أغرب لحظات موسم 2022-23
- لم يمنعهم تقدم العمر من التألق.. نجوم فوق الثلاثين صنعوا ربيع فرقهم الموسم المنصرم
- ما هو راتب ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟ وما تفاصيل العقد؟