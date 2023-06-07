فيديو| مهاراته ليست في كرة القدم فقط.. رمية سلة مثالية من نيمار!

البرازيلي مبدع في كل الرياضات

مهارات النجم البرازيلي نيمار ليست في المستطيل الأخضر وعلى جبهات الرواق الأيسر فقط، بل إن مهاراته تتجاوز رياضة كرة القدم برمتها.

النجم البرازيلي معروف بعشقه لكرة السلة بشكل عام، وشوهد أكثر من مرة وهو يحضر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي "إن بي آيه" ولذلك لم يستغرب أحد تلك اللقطة التي ظهر فيها وهو يؤدي رمية رائعة.

اللقطة كانت من ملعب سلة احترافي، أمسك البرازيلي بالكرة وأظهر مهارة كبرى في التسجيل من أول مرة، في لقطة قد تصعب على بعض مستويات لاعبي السلة الاحترافيين.

لا يبدو البرازيلي متوترًا إذًا بشأن مستقبله، وسط رغبة مؤكدة من باريس سان جيرمان في رحيله، وسعي من كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.