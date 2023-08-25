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فيديو | من هو؟ رونالدو يحتفظ بكرة "الهاتريك" ويحصل على توقيع شخصية مفاجئة

تامر أبو سيدو
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رونالدو سجل الهاتريك مع النصر ضد الفتح

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احتفظ كريستيانو رونالدو نجم النصر بكرة مواجهة الفتح في ثالث جولات دوري روشن السعودي والتي شهدت إحرازه الهاتريك.

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النصر انفجر في وجه مستضيفه في الإحساء وهزمه بخمسة أهداف دون مقابل مع أداء مذهل من نجمه البرتغالي الذي سجل 3 أهداف وصنع واحدًا لزميله ساديو ماني كان باكورة الأهداف الخمسة.

وقد حرص رونالدو على الاحتفاظ بالكرة لكن الغريب كان إصراره على نيل توقيع شخصية مفاجئة عليها وهو الحكم عبد الله الحربي الذي أدار اللقاء بشكل ممتاز حسب إجماع المحللين.

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حساب دوري روشن على منصة إكس نشر مقطع فيديو يُظهر الحكم وهو يُوقع لرونالدو على الكرة قبل أن يُسلمها الأخير لأحد الأشخاص تمهيدًا لنقلها إلى منزله ووضعها في صندوق ذكرياته الكروية المميزة.

الجميل في اللقاء لم يكن الهاتريك فقط لصاحب الـ38 عامًا، بل أنه كان سببًا في تحقيق النصر لأول فوز له في الدوري السعودي هذا الموسم بعد هزيمتين أمام الاتفاق والتعاون وبعد أقل من 72 ساعة على تأهله رسميًا لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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