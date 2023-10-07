فيديو: من مهاجم إلى حارس مرمى .. تصدٍ خرافي لجيرو يمنح ميلان صدارة الدوري الإيطالي!

إثارة لا تتوقف في الدوري الإيطالي

حقق ميلان انتصارًا هامًا على جنوى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي ليرتقي إلى الصدارة قبل فترة التوقف الدولي.

هدف المباراة جاء عن طريق كريستيان بوليسيتش ليضمن الروسونيري نقاط المباراة كاملة.

ولكن الحدث الأبرز في المواجهة كان في الوقت بدل الضائع حينما تحصل الحارس مايك ماينان على بطاقة حمراء بعد التدخل القوي على مهاجم جنوى.

وبعد طرد ماينان، ارتدى أوليفييه جيرو قميصه وقفازه ووقف في حراسة مرمى الروسونيري في الدقائق الأخيرة للحفاظ على هدف التقدم.

وكاد جنوى أن يسجل التعادل بعد هجمة سريعة، لكن تدخل جيرو بصورة رائعة وأنقذ مرماه على مرتين ليحرم أصحاب الأرض من الحصول على نقطة في المباراة.

ووصل ميلان إلى النقطة 21 ليتصدر الدوري الإيطالي مستغلًا تعثر الجار، إنتر، بالتعادل مع بولونيا.