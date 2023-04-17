فيديو | من شابه أباه فما ظلم .. نجل ميسي المشاغب يذل خصومه

اقتربت أيام ليونيل ميسي في ملاعب كرة القدم من الانتهاء، لكن يبدو أننا لن نتخلص قريبًا من سحر النجم الأرجنتيني بالرغم من ذلك.
ماتيو ميسي نجله المشاغب الشهير بمقاطع الفيديو المثيرة للجدل ظهر في مقطع جديد وهو في مباراة للأطفال وقدم فيها مستويات مذهلة.
ذلك المقطع الذي نشره حساب جماهير للنجم الأرجنتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعى "ميسي مانيا" جمع آلالاف الإعجابات في ظرف ساعات قليلة.
وظهر ماتيو وهو يتلاعب بخصومه ويمر من لاعب واثنان بشكل مميز للغاية وبطريقة مراوغة تشبه تلك التي اشتهر بها والده في صباه.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن ميسي قد سجل أطفاله في أكاديمية باريس سان جيرمان بمجرد انتقاله للنادي الفرنسي في الصيف قبل الماضي.
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