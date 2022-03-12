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فيديو| من البيت الأبيض إلى قطر.. جو بايدن يدعم منتخب أمريكا في كأس العالم

أحمد مجدي
4:46 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
President Biden
الكل يراهن على هذه النسخة من المنتخب الأمريكي

دعم واضح من الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، ظهر عبر مقطع فيديو دعائي طريف على تويتر ونشر على الحساب الرسمي للرئيس.

يظهر المقطع قائد المنتخب الأمريكي تايلز أدامز وهو يركل كرة الرحلة من أحد ملاعب التدريب في قطر فتطير في الهواء وتستقر نهارًا داخل البيت الأبيض.

يتلقف الكرة الرئيس الأمريكي بايدن ثم يقول: "هذه تسمى كرة القدم، هيا يا أمريكا".. ويردف: "سوف تفعلونها يا شباب!".

وتواجه الولايات المتحدة نظيرتها هولندا في أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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