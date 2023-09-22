فيديو | من الأجمل بينهما؟ سحر مدحت شلبي وفارس عوض في وصف هدف تاليسكا ضد الأهلي

تسديدة مذهلة من نجم النصر

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سجل نجم النصر أندرسون تاليسكا هدفًا رائعًا في مرمى الأهلي خلال اللقاء الجاري حاليًا بين الفريقين في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وقد أبدع معلقي اللقاء، فارس عوض ومدحت شلبي، في وصف الهدف.

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الشوط الأول الذي انتهى من اللقاء بتقدم النصر 3-1 جاء ممتعًا ومثيرًا للغاية، وقد كانت تسديدة الجناح البرازيلي المذهلة مسك الختام لـ45 من مستوى عالمي بين الفريقين ووسط أجواء جميلة وصاخبة للغاية من جماهير ملعب الأول بارك.

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المعلق المصري أكد أن تاليسكا لم يرحم حارس مرمى الأهلي، إدوارد ميندي، أبدًا، كما وصفه بمطرب العواطف في إشارة لامتهان اللاعب مهنة الغناء بجانب كرة القدم وشهرته بإقامة الحفلات في البرازيل

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المعلق الإماراتي على الجانب الآخر ركز على سطوة تاليسكا على الأهلي ووصوله للهدف الخامس في مرماه، موجهًا له سؤال حول نيته وإن كانت الثأر من أهداف نجم االأهلي عمر السومة في مرمى النصر.

فارس عوض ومدحت شلبي أبدعا في وصف هدف تاليسكا والتعليق على أحداث اللقاء، فمن برأيك الأجمل بينهما؟

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