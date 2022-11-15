فيديو | ممثل فاشل .. إصابة زائفة تثير القلق على ميسي قبل كأس العالم

ميسي كاد يصدم العالم كله بإصابة في أسوأ توقيت ممكن، قبل أيام قليلة على انطلاق كأس العالم 2022.

كاد ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين يصطدم العالم بأجمعه قبل أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعدما أمسك بالعضلة الخلفية خلال تدريبات "الألبيسيليستي" في أبو ظبي.

في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة قبل كأس العالم أمام أوسير التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بخماسية نظيفة، كان هناك حالة من القلق حول حالة ميسي البدنية، حيث كانت تخشى الجماهير أن يتعرض قائد منتخب الأرجنتين لإصابة قبل أسبوع من مونديال قطر.

إلا أن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قرر إخراج ميسي، إلى جانب البرازيلي نيمار، من مباراة الجولة 15 في الدوري الفرنسي بعد مرور 75 دقيقة، خاصة وأن فريقه كان متقدمًا بثلاثية نظيفة حينها.

وظهر الإثنين، تواجد ميسي في مران الأرجنتين المفتوح للجمهور بعدما توجه إلى الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى بقية زملائه في المنتخب لخوض المعسكر الأخير قبل المونديال.

إلا أن ميسي قرر أن يثير قلق جميع الحضور، حيث أمسك العضلة الخلفية للفخذ الأيمن للحظة، لكن يبدو أن قائد الأرجنتين كان يمزح مع زملائه، حيث ضحك أكثر من لاعب على الموقف ومن بينهم نجم الوسط رودريجو دي بول.

¡SE PARALIZÓ UN PAÍS POR UNOS SEGUNDOS! Messi bromeó con De Paul sobre una supuesta lesión que no es tal. ¡Con eso no se hacen chistes!pic.twitter.com/B1j8ktOX9B — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2022

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أمام الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة منتخب السعودية في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.