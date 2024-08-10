فيديو | ملاكمة روسية تتحدى إيمان خليف: أريد أن أحطمها!

ماذا قالت؟

وجهت الملاكمة الروسية أزاليا أمينيفا رسالة تحدٍ إلى الجزائرية إيمان خليف، المتوجة مؤخرًا بذهبية أولمبياد باريس 2024 في منافسات وزن 66 كجم.

وسبق وفازت إيمان على نظيرتها الروسية العام الماضي في بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي، قبل أن تستبعد نجمة الجزائر من البطولة، حيث قال الاتحاد الدولي للملاكمة، إن "إيمان لم تلب المعايير الأهلية المطلوبة، وتتمتع بمزايا تنافسية على المنافسات الإناث الأخريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو أن الملاكمة الروسية لم تكن سعيدة بانتصارات إيمان في الأولمبياد، إذ قالت في مقطع فيديو: "أريد منازلة إيمان خليف مجددًا، أريد أن أحطمها حتى أثأر لكل منافساتها اللاتي خسرن أمامها في باريس".

وتمكنت إيمان خليف من التتويج بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على الصينية يانج ليو بنتيجة (5-0) في المباراة النهائية، مساء أمس الجمعة، لتمنح الجزائر الميدالية الذهبية الثانية بعد كيليا نيمور في الجمباز.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية دافعت عن إيمان خليف وحقها في التنافس وسط السيدات من وزنها، على عكس القرار الذي أصدره الاتحاد الدولي للملاكمة، والذي حرم البطلة الجزائرية من التتويج ببطولة العالم.