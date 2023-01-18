فيديو | "مكانك خالٍ في البصرة" .. مبادرة شباب العراق لدعم ياسر الشهراني

الشباب العراقي كان ينتظر مشاركة الشهراني في خليجي 25، لكن موسمه انتهى مبكرًا

Shahid

في ظل اللفتات الطيبة الكثيرة في كأس الخليج العربي العراق 2023 "خليجي 25"، لم ينس الشباب العراقي دعم ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي.

الشهراني كان قد تعرض لإصابة قوية في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، أمام الأرجنتين، إثر اصطدام قوي مع حارس فريقه محمد العويس، نُقل على إثره للمستشفى، بعدما فقد الوعي لبضع ثوانٍ على أرض الملعب.

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وخضع اللاعب السعودي لعمليتين جراحيتين، إحداها في غدة البنكرياس، والأخرى في الوجه، لتعرضه لبعض الكسور حول العين.

ونظم عدد من شباب العراق مباراة، لدعم الشهراني، على هامش خليجي 25، مؤكدين افتقادهم له، ومعربين عن فخرهم بما قدمه في مونديال قطر.

يذكر أن المنتخب السعودي ودع خليجي 25 من دور المجموعات بعد فوز وحيد وهزيمتين، إذ شارك بفريق مختلط بين الرديف واللاعبين الشباب.

Shahid