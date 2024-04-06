حدث سعيد برعاية البليهي وسلمان الفرج

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فاجأ لاعبو الهلال، زميلهم المغربي ياسين بونو، بتصرف رائع خلال رحلة عودة الفريق إلى الرياض، بعد الانتهاء من مباراة الخليج.

واكتسح الهلال، مضيفه الخليج بنتيجة (4-1) أمس الجمعة، ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل الزعيم سلسلة انتصاراته الذهبية التي وصلت إلى 32 فوزًا على التوالي، في كل البطولات هذا الموسم، وهو رقم قياسي عالمي.

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وعقب المباراة حرص لاعبو الاتحاد بقيادة علي البليهي وسلمان الفرج على إحضار "تورتة" للاحتفال بعيد ميلاد الحارس المغربي ياسين بونو.

وتفاعل جميع لاعبي الهلال مع الحدث، حيث ظلوا يهتفون باسم بونو في الطائرة والتقطوا معه الصور التذكارية، مع الاحتفال بالأداء العالي الذي يقدمه مع الزعيم في هذا الموسم الاستثنائي.

وانضم ياسين بونو إلى الهلال في صيف 2023، واستطاع خلال هذه الفترة أن يكون الحارس الأساسي للزعيم، حيث خاض 34 مباراة وخرج منها 19 مرة بشباك نظيفة، بينما لم تتلق شباكه سوى 20 هدفًا.

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ويواصل الهلال تصدره جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ77 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي الخليج تاسعًا بـ34 نقطة.

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