فيديو | مفاجأة لنيمار في مباراة الهلال والخليج .. ماذا حدث؟

ماذا حدث في بداية مباراة الهلال والخليج؟

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شهدت مباراة الهلال والخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مفاجأة للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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موسم نيمار مع نادي الهلال، انتهى بشكل رسمي؛ بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة، على خلفية إصابته العنيفة في مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقام نجوم الهلال "الأساسيين وعلى دكة البدلاء"، بدعم الساحر البرازيلي؛ من خلال رفع قميصه، بعد النزول إلى أرضية الملعب، وقبل إطلاق صافرة بداية المباراة أمام الخليج.

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كذلك.. حرصت الجماهير الهلالية، على ترديد اسم نيمار جونيور، خلال الدقيقة العاشرة؛ وهو نفس رقم القميص الذي يرتديه مع الفريق الأول لكرة القدم.

وانتشرت صور نيمار، في مدرجات جماهير نادي الهلال، مع كلمات الدعم، بالعودة أقوى إلى عالم الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد مع نيمار دا سيلفا جونيور في صيف العام الحالي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

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