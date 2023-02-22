فيديو | "مغرور وأنت ما تدري" .. الأهلي يسقط ضحية لاحتفالات لاعبي الحزم بصدارة دوري يلو

الراقي يحتل الوصافة متأخرًا بفارق الأهداف عن الحزم مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم

كلما اقتربت نهاية دوري يلو السعودي للدرجة الأولى كلما اشتعل الحماس أكثر، فالمختلف في الموسم الجاري هو حضور الأهلي بين أندية هذه الدرجة لأول مرة في تاريخه، لذلك الجميع يضع عينه عليه وعلى نتائجه وتحركاته.

الراقي يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف عن الحزم؛ صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

الحزم حافظ على الصدارة بعدما فاز أمام الخلود بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ22، بينما انتصر الأهلي على أحد بالنتيجة نفسها في الجولة ذاتها، وهنا جاءت احتفالات لاعبي الأول بطريقة مميزة.

لاعبو الحزم أقاموا الاحتفالات في غرف خلع الملابس عقب مباراة الخلود، كونهم لا يزالوا يتفوقون على الأهلي في الترتيب والصدارة من نصيبهم مع بقاء 12 جولة فقط على نهاية الموسم، إذ قاموا بترديد أهزوجة الراقي الشهيرة: "بدري عليك والله بدري .. مغرور وأنت ما تدري .. يا معاند رجال الأهلي .. بدري عليك والله بدري".

المميز في الأمر أن هذه الاحتفالات لم تغضب جمهور الراقي، بل تفاعلوا معها بشكل كبير، وقابلوها بطريقة كوميدية ساخرة.