فيديو | مصدوم! .. رد فعل غريب من رونالدو عند سماعه "siii" من جمهور النصر

المؤتمر الصحفي شهد لقطة طريفة بين رونالدو والإعلاميين

Shahid

لم يتمالك الإعلاميون الحاضرون للمؤتمر الصحفي لتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر السعودي، أنفسهم أمام حضور الدون أمامهم، إذ رحبوا به بطريقة صدمته قليلًا.

العالمي أقام حفل تقديم النجم البرتغالي اليوم الثلاثاء، في استاد مرسول بارك، للإعلان عن تمثيله للفريق لموسمين ونصف مقبلين.

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وخلال المؤتمر الصحفي، ردد الإعلاميون كلمة "siii" الشهير التي يعتمدها كريستيانو عند احتفاله بالأهداف التي يسجلها، ليعبر رونالدو عن صدمته بنظرات عينيه من طريقة نطقهم للكلمة، لكنه لم يعلق بأي عبارات.

يذكر أن النصر أقام حفل جماهيري كبير للدون مقابل تذكرة سعرها 18 ريال سعودي، يعود عائدها لمنصة إحسان للعمل الخيري.

ومن المقرر أن يخوض رونالدو أول مباراة له مع النصر بعد غدٍ الخميس، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

Shahid