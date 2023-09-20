فيديو | "مصارع وابعدوا رونالدو عنه" .. تحذير نجوم النصر والأهلي من الحكم مفتول العضلات

فيديو مثير عن حكم كلاسيكو النصر والأهلي "مفتول العضلات"

SHAHID

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين النصر والأهلي، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي "الثالث".

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي علي المرشود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، المقرر أن يدير كلاسيكو السعودية الكبير.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويظهر أندرسون في المقطع، وهو يعنف أحد اللاعبين بشدة؛ حيث علق المرشود، قائلًا: "هذا حكم مباراة النصر والأهلي.. حذاري من الاحتجاجات على قرارته".

ومن ناحيتها.. تفاعلت الجماهير مع هذا المقطع؛ حيث وصفه البعض بـ"المصارع"، بينما طلب آخرون، بـ"إبعاد" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عنه.

أيضًا وبطريقة ساخرة.. توقع آخرون أن تشهد المباراة، "تضارب" بين الحكم البرازيلي، والنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، في الدقائق الأخيرة.

SHAHID