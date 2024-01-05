فيديو | مشهد مشين في الكرة السعودية .. اشتباكات بـ"الأيدي" وجماهير الاتحاد تشمت!

مطالب جماهيرية بتدخل الجهات المسؤولة فورًا

شهدت الملاعب السعودية، مساء اليوم الجمعة، أحداثًا مشينة بعيدة عن الروح الرياضية وأخلاقيات اللعبة؛ وذلك ضمن منافسات دوري الناشئين.

الجبلين حقق فوزًا كبيرًا على الطائي، بخمسة أهداف مقابل واحد، مساء اليوم؛ لتشتعل اشتباكات عنيفة بـ"الأيدي"؛ بطلها عبدالله تركي الضبعان.

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عبد الله هو ابن رئيس الطائي، والمشرف على الفئات السنية بالنادي؛ حيث قام بـ"الاشتباك بالإيدي" مع أحد اللاعبين الناشئين في صفوف الجبلين.

رجال أمن الملعب تدخلوا من ناحيتهم؛ من أجل السيطرة على الموقف، ومنع تصاعد الأحداث؛ التي يُمكن أن يستغلها البعض، لتشويه صورة الكرة السعودية.

الجماهير انتفضت بقوة هي الأخرى، مطالبة وزارة الرياضة السعودية، باتخاذ إجراءات قاسية ضد كل من تورط في هذه الأحداث؛ خاصة عبد الله الضبعان، بسبب اعتدائه على لاعب صغير في السن.

كما شمت عشاق نادي الاتحاد تحديدًا، في الطائي ورئيسه تركي الضبعان، بعد هذه الواقعة المشينة؛ وذلك على خلفية التصريحات المتبادلة بين الناديين، في الأيام الماضية؛ عقب تأجيل مباراة الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.