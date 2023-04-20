مشهد مرعب في المدرجات أثناء مواجهة إشبيلية ومانشستر يونايتد!

ذعر بين جماهير مانشستر يونايتد!

شهدت مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد تعرض أحد المشجعين للسقوط مما أدي إلى مخاوف بين الجماهير في المدرجات، وعبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع لسقوط مشجع يونايتد من المدرج.

مانشستر يونايتد يخوض مواجهة قوية ضد إشبيلية في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وانتهت مباراة الذهاب في أولد ترافورد بهدفين لمثلهما، بينما المباراة الجارية الآن يتأخر فيها الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

بدأ الأمر في أسوأ بداية عندما تعثر بعض الجماهير من مقعدهم، إلى الأسفل وسقطوا على المشجعين الذين يقفون أمامهم في الصفوف السفلية، وتسبب ذلك في سقوطهم أيضًا، لكن لحسن الحظ بالنسبة لهم بدوا على ما يرام.

وتم التقاط اللحظة بالكاميرا وبثها، مما دفع الجماهير إلى مشاركة مخاوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبدو مقاعد الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيزخوان شديدة الانحدار، بينما جمهور الشياطين الحمر لم يعتادوا عليها.