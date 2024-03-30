فيديو | مشهد عنصري خارج الملعب يهدد بإنهاء مسيرة نجم تشيلسي!

ماذا حدث قبل صافرة البداية؟

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "يرجح أنه يتضمن تصرفًا عنصريًا من أحد لاعبي تشيلسي قبل مواجهة بيرنلي، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان لاعبو الفريقين يستعدون لدخول ملعب ستامفورد بريدج، مدّ أحد الأطفال (من ذوي البشرة السمراء) يده لمصافحة قائد البلوز كونور جالاجر، الذي تجاهله واكتفي بأن ظربه على كتفه.

وانقسم المتابعون في تفسير التصرف، فمنهم من رأى أنه لا يقصد الامتناع عن المصافحة من منطلق عنصري، والبعض الآخر أصر على أن اللاعب تعمد "التصرف بعنصرية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي: "لقطة قد تنهي مسيرة جالاجر في تشيلسي. حقيقة ومش طقطقة".

وخطف بيرنلي تعادلًا مثيرًا من مضيفه تشيلسي (2-2) مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بردج، في إطار منافسات الجولة 30 من البريميرليج.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ11، بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير (19) برصيد 18 نقطة.