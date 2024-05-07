فيديو | مشهد صادم .. علي البليهي "يصفع" زميله بعد كلاسيكو الأهلي وهكذا رد نجم الهلال!

تصرف غريب جديد من علي البليهي..

SHAHID

واصل النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بتصرفاته "الغريبة" مع زملائه والمنافسين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البليهي شارك في فوز الهلال "القاتل" أمام الأهلي، بهدفين مقابل واحد، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، مساء أمس الإثنين، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو مثير للجدل، يجمع بين البليهي وزميله البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الزعيم الهلالي؛ بعد إطلاق حكم الكلاسيكو، صافرة النهاية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وظهر لودي في الفيديو، وهو يخطف "شال" الهلال من البليهي؛ ليقوم الأخير بـ"صفع" الظهير البرازيلي على وجهه بكل قوة؛ في مشهد أثار غضب الجماهير السعودية.

لكن.. على ما يبدو أن المشكلة بين ثنائي الهلال، انتهت بشكل سريع، أو أن الموضوع لم يتخط كونه "ممازحة" بين الأصدقاء والزملاء؛ حيث نشر لودي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعه مع علي البليهي.

جدير بالذكر أن عديد التقارير المحلية والعالمية، أكدت على اقتراب رينان لودي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد تقديمه مستوياته سيئة، منذ الانضمام إليه في يناير الماضي.

SHAHID