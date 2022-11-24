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فيديو| مشجع يغيّر أغنية الجزائر الشهيرة نكاية في الكاميرون!

أحمد جمال
4:36 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
Islam Slimani Algeria Cameroon
مشجعو الخضر لم ينسوا المباراة المثيرة للجدل

لم ينس المشجعون الجزائريون تفاصيل الخروج المدوي من تصفيات كأس العالم في الثواني الأخيرة لحساب الكاميرون التي تأهلت بدلًا من الخضر إلى كأس العالم.

آخر مظاهر ذلك هو المشجع الجزائري الذي جاء خصيصًا لدعم سويسرا أمام الكاميرون في المباراة التي انتهت لصالح الأول 1-0 بهدف بيرل إمبولو.

المشجع الجزائري عبر عن تشجيعه لسويسرا بطريقة طريفة مستخدمًا جملة "واحد.. اثنان.. ثلاثة.. تحيا الجزائر" الشهيرة التي تعبر دائمًا عن عشق الجزائريين لمنتخب بلادهم.

هذا المشجع أضاف للجملة ثلاثة أرقام أخرى: "أربعة.. خمسة.. ستة.. تحيا سويسرا!".. مشيرًأ إلى مساندته للسويسريين ضد بني قارته في المونديال.

يذكر أن جدلًا كبيرًا أحاط بتأهل الكاميرون على حساب الجزائر بعد مباراة شابها الكثير من الجدل التحكيمي بقيادة الجامبي باكاري جاساما.

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