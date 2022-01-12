فيديو | مشجع يعتذر لأمه لبيع مجوهراتها لحضور مباريات كأس العالم

كأس العالم تدفع شاب عربي لبيع مجوهرات والدته

وجه أحد المشجعين العرب الاعتذار إلى والدته، بعدما قام ببيع مجوهراتها، من أجل حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا على أنه سيوضح لها الأمر بعد عودته.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم لأول مرة في دولة العربية، حيث تنتهي منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتواجد أحد المشجعين العرب في منطقة سوق واقف في قطر، وهو يمسك لافتة مكتوب عليها: "أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم".

وبعد سؤاله من جانب مراسل قناة "الكاس" القطرية عن سبب حمل هذه اللافتة، قال: "أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، وسأعوضها بعد عودتي لها".

وتشهد منافسات كأس العالم 2022 مشاركة 4 منتخبات عربية، حيث خرجت قطر وتونس والسعودية من دور المجموعات، ويتبقى منتخب المغرب الذي يمتلك حظوظًا قوية في التأهل إلى دور الـ16.