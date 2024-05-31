فيديو | أثناء احتفاله بهدف الهلال .. مشجع نصراوي يهاجم ميتروفيتش بـ"زجاجة"!

ماذا حصل في نهائي الكأس؟..

حاول أحد مشجعي نادي النصر، "الاعتداء" على النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يواجه نادي الهلال - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.. سجل ميتروفيتش، هدفًا للزعيم الهلالي؛ بعد أن حول عرضية زميله البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، إلى داخل الشباك النصراوية، برأسية رائعة.

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وأثناء احتفاله بالهدف.. قام أحد مشجعي النصر، برمي "زجاجة مياه" على المهاجم الصربي؛ وفقًا لفيديو نشره الإعلامي الرياضي عساف الخليفي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

ومن حسن حظ أليكساندر ميتروفيتش، أنه كان أسرع من الزجاجة التي تم رميها عليه؛ حيث سقطت خلفه مباشرة، أثناء ركضه احتفالًا بهدفه؛ وإلا كانت من الممكن أن تسبب بعض الأضرار له.