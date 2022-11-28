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فيديو | مشجع للسعودية احتفل بفوز بولندا .. ليفاندوفسكي يقابل عاشقه

زهيرة عادل
8:24 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
Robert Lewandowski - saudi fan - world cup 2022
روبرت ليفاندوفسكي أحرز الهدف الثاني في شباك السعودية، ولم يكن عند المشجع مشكلة طالما من أحرزه هو ليفا

عشقه لروبرت ليفاندوفسكي؛ نجم منتخب بولندا، دفع أحد الشباب المشجعين لمنتخب السعودية للاحتفال بهدفه في شباك الأخضر، متخطيًا سقوط المنتخب الداعم له مهزومًا.

ليفا سجل الهدف الثاني لبولندا في مرمى الأخضر السعودي، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، أول أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وعقب المباراة، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يرتدي قميص السعودية محتفلًا في المدرجات بهدف نجم برشلونة الإسباني، إذ خلع قميص الأخضر، وظهر تحته القميص الخاص بليفاندوفسكي.

والتقى الشاب بقائد منتخب بولندا في فندق إقامته، في اليوم التالي للمباراة، وقام ليفا بإهدائه قميصه الخاص موقع منه، وسط سعادة بالغة من المشجع.

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع الأرجنتين، فيما تتصدر بولندا المجموعة بأربع نقاط، وأخيرًا تحل المكسيك بنقطة وحيدة، مع بقاء جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

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