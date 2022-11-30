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فيديو | مشجع سعودي: أتمنى تأهل الأخضر وموافقة أمي على الزواج!

أحمد رفعت
8:53 م غرينتش+2 30‏/11‏/2022
Al-Dawsari Argentina Saudi Arabia
أمنية مشجع سعودي بالزواج وتأهل الأخضر

في لقطة طريفة، استغل مشجع سعودي مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك في كأس العالم قطر 2022، من أجل مطالبة والدته بالموافقة على الزواج.

ويواجه الأخضر السعودي نظيره المكسيكي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم المقامة في قطر حاليًا.

المشجع قال خلال تصريحات عبر قناة "الكاس" القطرية: "عندي طلبين، الأول هو أن يتعاون اللاعبين والجماهير في مباراة المكسيك وتحقيق الفوز والتأهل".

وتابع: "أطلب من كل الشعب العربي أن يدعوا للوالدة أن ترضي عليّ وتوافق على زواجي إن شاء الله".

ويحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الانتصار على المكسيك، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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