بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 23 من الدوري السعودي 2020، والتي تقام في مدينة الملك سلطان بن عبد العزيز الرياضية

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها

أبها 2 × 1 الاتحاد

🔗 — بث مباشر لمباراة #ابها_الاتحاد (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/idnRo6PXqa — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد وأبها في الجولة 23 من الدوري السعودي في يومه الأول من العودة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

ستكون هذه المباراة الأولى للنمور بعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضي واستمر حتى الشهر الجاري.

خاض الاتحاد مجموعة من الوديات قبل عودة الدوري السعودي ، كانت الأولى ضد نجران وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، والثانية خسرها العميد من القادسية بهدفين لهدف ثم خسر من ضمك بهدفٍ نظيف، أما الأخيرة التي كانت مقررة ضد الوحدة ألغيت.

يعيش النمور موسم للنسيان لا يختلف كثيرًا عن سابقه، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط، أما أبها فيأتي في المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

تشكيل الاتحاد:

سيبدأ العميد بالتشكيل التالي

التشكيل | 4-3-3

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - عمار الدحيم - برونو أوفيني - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - خالد السميري

أنيس البدري - رومارينيو - عبد الرحمن العبود

تشكيل أبها:

يبدأ أصحاب الأرض بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي محمدي

خالد الخثلان - أمين عطوشي - نادي الشراري - كرم برناوي

كريم عواضي - مهدي تهرات

حسن القيد - سعد بقير - عمار النجار

فراس شواط

شاهد هدف الاتحاد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول...

شاهد هدف التعادل من أبها الذي جاي في 49 من عمر الشوط الثاني..

شاهد الهدف الثاني لأبها..