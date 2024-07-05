فيديو | "مشاعره زائدة" .. محمد أبو تريكة يكشف سر حزنه من كريستيانو رونالدو ويوجه رسالة له!

ماذا قال محمد أبو تريكة عن رونالدو؟..

أعرب النجم المصري "المعتزل" محمد أبو تريكة، عن حزنه الكبير من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

رونالدو تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ بسبب سوء مستواه، بالإضافة إلى بكائه الغريب في مواجهة سلوفينيا، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وعن ذلك يقول أبو تريكة في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، مساء اليوم الجمعة: "أنا حزين من رونالدو جدًا.. ماذا يريد أن يثبت لنا".

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وشدد النجم المصري "المعتزل"، على أن الأسطورة البرتغالية حقق كل شيء في كرة القدم، لافتًا إلى أن التتويج أو خسارة لقب النسخة الحالية من بطولة "اليورو"، لن يزيد أو يقلل منه أبدًا.

وأضاف: "على رونالدو أن يلعب بالعقل وليس بالقلب، وأن يستمتع بالكرة في نهاية حياته المهنية؛ لكنه مع الأسف.. لديه مشاعر زائدة الآن".

وطلب محمد أبو تريكة من كريستيانو رونالدو، أن يتعلم من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أصبح يلعب بكل هدوء "حاليًا"؛ بعد أن حقق كل شيء في كرة القدم.